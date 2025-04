Una prostituta desvela cómo consiguió Sor María que vendiera a su hijo: "Me dijo que me iban a dar dinero"

Equipo de Investigación recorrió los lugares en los que, presuntamente, la religiosa Sor María había estado involucrada en la compraventa de bebés y en el robo de recién nacidos.

Además de la clínica Santa Cristina y una 'casa cuna', Equipo de Investigación descubrió un hostal a 4 kilómetros que, presuntamente, también actuaba como prostíbulo y en el que, según la Policía, se habría producido la venta del recién nacido de una prostituta por 150.000 pesetas.

30 años después, el programa hablaba con Josefina, la mujer que vendió a su hijo en el hostal. Recuerda que, por aquel entonces, no sabía leer ni escribir y que firmó porque le dijeron que le darían dinero.

La mujer explicó al programa que había dado a luz en una clínica "de mucho lujo" pactada con Sor María. "Me pusieron en una habitación muy bien, había una monja allí para cuidarme y me dijeron que había dado luz a un niño que había muerto", explicó. Sin embargo, ese pequeño fue a parar a una familia de Valencia. Si hoy pudiera hablar con él, aseguraba que "le diría que me perdone y que no fue mi intención hacerle daño; la droga pudo más que yo".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2012.

*Puedes ver el reportaje completo en atresplayer.