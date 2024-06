Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles, ha defendido la llegada de turistas a nuestro país y ha achacado los problemas de los que se queja la población a los problemas de infraestructura.

"No hay turismofobia. El problema que tiene la isla es que tiene un crecimiento del 40% en 20 años y eso no se asume sin infraestructuras. No se ha hecho nada en 15 años ", explica sobre la situación en Canarias.

Además, asegura que los sueldos de los trabajadores del turismo es superior al de otros sectores: "Tenemos uno de los mejores convenios, de los que mejor paga. Una camarera de piso puede estar en torno a los 24.000 €. Un supermercado paga 18.000 €, la construcción paga 18.000 €. Nosotros estamos bastante por encima de todo".