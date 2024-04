Nos dirigimos a la Fundación Nacional Francisco Franco, que está al lado del conocido Paseo de la Castellana, para saber qué ocurrió con las medallas que ayuntamientos regalaron a Franco cuando visitaba diferentes ciudades. Allí, localizamos a su presidente, Juan Chicharro, quien asegura que no tiene "ni idea de qué ha pasado con las medallas" de oro que concedieron a Franco durante la dictadura. "Desde luego, en la Fundación desde luego no tenemos nada", afirma.

"Supongo que las habrán heredado sus herederos, pero nosotros no las tenemos, yo no las tengo", defiende Chicharro, a lo que añade: "Ya me gustaría tener alguna, como la laureada, por ejemplo, pero no las tenemos". Al indicarle entonces que algunas instituciones están reclamando que les devuelvan estas medallas, el hombre responde que esto "es una prueba clara de la traición en el país de los traidores". "Instituciones y personas que le debían todo le abandonaron y ahora se esconden detrás de lo que sea", añade.