"O me porto bien o me aplico Ozempic": la confesión de un empresario catalán sobre el medicamento que se inyecta para adelgazar

Equipo de Investigación se citó en este programa con Álvaro Gabarró, un empresario catalán que utilizaba las inyecciones de Ozempic como método para adelgazar. El hombre afirmó que desde que descubrió las inyecciones de este medicamento para la diabetes se convirtió en su único método de adelgazamiento.

"Dejé de fumar, lo que me llevó a ganar 10 kilos. Cuando vi que no era capaz de controlar ese incremento de peso acudí a un médico privado especializado", comenzó detallando, explicando cómo cuando empezó con el medicamento pesaba 95 kilos mientras que en el momento de la entrevista estaba en 88. A pesar de ir con "unas ideas" al médico como "un balón gástrico o una reducción de estomago", la doctora le recomendó un nuevo medicamento que estaba comenzando a comercializar en España: Ozempic.

Los efectos del medicamento los notó rápidamente en su imagen, asegurando que llegó a bajar hasta 85 kilos. Y es que, una de las cosas que notó de este medicamento fue la pérdida de apetito, llegando al punto de sentarse "a cenar sin hambre". En cenas sociales me tomo medio platito por quedar bien y y poco más", comentó Gabarró. Sin embargo, el catalán reconoció lo que ocurría cuando se pasaba con el medicamento: "Cuando veo que me paso, digo bueno, pues visita al médico, receta y andando y otra vez analítica para ver que todo está bien y andando".

El empresario advirtió del "efecto rebote" del medicamento "si no cuidas las formas": "Ahí es donde tengo que tomar la decisión: o me porto bien o me aplico Ozempic, que me ayuda a portarme bien".

(*) laSexta.com recopila las noticias más vistas de este 2024 en nuestra web. El contenido al que hace referencia este artículo pertenece a un programa de Equipo de investigación de la temporada pasada.