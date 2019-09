Bernardo Montoya ha cambiado hasta tres veces de versión sobre el asesinato de Laura Luelmo y sigue defendiendo su inocencia. Su abogado, Miguel Rivera, asegura que Montoya dice "que él no ha sido, que él no participó en la situación, que participó en lo que vino con posterioridad, pero no en la muerte de esa pobre chica".

Su versión es que "es Josefa (su expareja) quien mata a Laura. Primero le dio con un palo en la cabeza, la chica se queda dolorida y luego coge el martillo de una caja de herramientas y se va para allá y la mata".

Preguntado por qué no ha aparecido el martillo, su abogado asegura que "es algo que él tiene celosamente guardado": "A mí desde luego no me lo ha dicho".

Además, también niega la versión de la agresión sexual a Laura Luelmo alegando problemas de erección. Su abogado resta credibilidad al informe forense que habla de violación: "El informe del forense está redactado en términos muy ambiguos".

Sobre cómo le paga Bernardo Montoya, Miguel Rivera no ha querido responder a Equipo de Investigación: "Eso ya es material contractual y aquí lo que estamos hablando es de cuestión penal".