En Linares, un pueblo de Jaén con una tasa de paro del 30%, un cartel repartido por coches y farolas llama la atención de muchos vecinos. Se anuncia como ejemplo de "albañilería, fontanería, electricidad y pinturas de garantía y rapidez", pero miente, como mostró Equipo de Investigación en un programa de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

En realidad, se trata de un presunto estafador que pide dinero para comprar materiales con los que hacer pequeñas reparaciones y desaparece.

"Mi padre necesitaba un albañil, se acordó de que en una ocasión había cogido el papel y recurrió a él. Le dio 118 euros, fue a comprar el material y no volvió", relata Patricia.

Ella es la primera que denuncia la presunta estafa, pero a la comisaría de la Policía Nacional llegan nueve denuncias más.

Diego Moya, portavoz de la Policía Nacional en Jaén, destaca que "se da una tormenta perfecta" porque tras el confinamiento "hay un desgaste de los elementos que nos rodean en la vivienda" y él se persona," pide dinero a cambio de materiales y se larga, 'si te he visto, no me acuerdo'".

"Hay una víctima que relata que necesita pintar una pared. Él llega con su pintura, da cuatro brochazos a la pared y desaparece", añade al agente.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.