En Puerto Serrano, Cádiz, la gente no quiere hablar sobre 'El Patrón' y el clan de 'Los Piños', como pudo comprobar Equipo de Investigación en un programa de abril que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

En la avenida Guadalete es posible encontrar inmuebles de 150 metros cuadrados por precios que están en torno a los 17.000 euros. Varios agentes inmobiliarios reconocen que "es un barrio muy conflictivo".

"En las últimas ventas tuvo que entrar la Policía porque usaban los pisos para plantaciones de marihuana, los vecinos no quieren que entren otros que no sean de allí y las únicas casas que se han vendido han sido a ellos. La última vez, me sacaron una escopeta", sostiene un vendedor.

Desde el pueblo se accede por un único extremo y a ambos lados de la avenida hay campo. A mitad de ella viven los patriarcas del clan: 'La Latera' y 'El Piño', padres de 'El Patrón'. Este tiene su vivienda a 100 metros de ellos.

La avenida tomada por el clan desemboca en una rotonda y unos metros antes vive la mano derecha del líder, 'El Ratón'.

"En la avenida Guadalete, 14 vecinos habían copado hasta 19 casas para crear, supuestamente, su particular gremio de los cultivadores de la marihuana", explica Jesús A. Cañas, periodista de El País que conoce muy bien el territorio de 'Los Piños'.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de abril que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.