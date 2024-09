Para promocionar su agencia de viajes, Ana María se fija en un piloto de carreras que acude a un evento junto a Carlos Sainz. Eduardo Navarrete, que ha sido siete veces campeón de España de Gran Turismo y ha trabajado con marcas como McLaren o Ferrari, accede a hablar con Equipo de Investigación sobre lo que a él le ocurrió con 'Anita, la fantástica'.

"La conozco, por desgracia. Se puso en contacto con nosotros para patrocinarnos y nosotros la verdad que lo recibimos como una noticia estupenda, porque en automovilismo y en el motorsport en general es muy difícil de conseguir patrocino, y la verdad que le hicimos caso", cuenta el piloto, quien indica que firmaron con ella un contrato de "150.000 euros de patrocinio", a cambio de "un espacio bastante grande en el coche, que eran aletas delanteras, todo el techo y unas pegatinas que se ven muy bien en las fotos laterales", algo que genera gran visibilidad para un patrocinador.

"Vino a la entrega de premios cuando fui campeón de España, y también vino a la la gala de campeones", relata Navarrete, quien indica que en su equipo eran "25 o 30 personas, entre ingenieros, mecánicos y pilotos". "Una parte del patrocinio eran los hoteles, ya que era una agencia de viajes, eran hoteles, vuelos y coches de alquiler de la primera carrera, pues los vuelos fue lo único que creo que pagó, porque si no, no podíamos viajar. Estuvimos comiendo y cenando, y luego nos llegó una carta del hotel diciendo que la señora no había pagado nada, y que nos iban a denunciar a nosotros", recuerda el piloto.

Tras aquella carrera, ya se "dieron cuenta" de lo que ocurría, aunque la estafadora les "seguía diciendo que llegaría patrocinio". "Nosotros ahí incluso seguimos creyéndolo porque sus palabras eran de una encantadora de serpientes", expresa el piloto, quien cree que lo que quería 'Anita, la fantástica' era "joderles la vida". Su testimonio, en el vídeo principal que acompaña a la noticia.

*Este contenido pertenece a un programa de Equipo de Investigación del 13 de septiembre que ha vuelto a emitirse este sábado.