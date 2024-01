Equipo de Investigación se desplazó en 2016 a San Lázaro, un barrio de Plasencia donde cuatro familias controlaban la droga que se movía por la zona. A su llegada, los reporteros fueron recibidos con piedras, amenazas e insultos. No querían que las cámaras grabasen a las familias que controlaban la droga, ni que enseñasen su mercado de heroína y cocaína. "Están con palos; vosotros veréis", advirtieron a su entrada en San Lázaro. La Policía les pide que entren juntos y con cuidado.

"Tú ve para donde quieras, pero a mí no me grabes", advierte uno de los vecinos. Policía y Guardia Civil hacen cada año cinco macroperaciones antidroga en la zona. "Están empezando a tirar piedras", señala una periodista. Quieren a Equipo de Investigación fuera del barrio. Los adultos utilizan a los niños para evitar una denuncia. Al intentar acercarse a dos investigados por blanqueo, quienes tienen antecedentes por tráfico de drogas, no les dejan. Finalmente, el equipo tiene que marcharse para evitar ser golpeado con una piedra.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.