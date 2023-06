Laura, una valenciana de 22 años, regresa por primera vez con Equipo de Investigación al recinto del Medusa Sunbeach Festival, donde resultó herida el año pasado en la tragedia que se cobró la vida de un joven. "Me hacía mucha ilusión ir porque era mi primera vez que iba a un festival y ahora después de todo no sé si volveré a otro", afirma la joven, que recuerda cómo "vino el aire fue muy fuerte con mucha arena y gotas".

"Me tapé los ojos y en cuanto me tapé los ojos ya me desperté en el suelo tumbada boca arriba con la estructura en mi pierna. Realmente lo que nos salvó fue un contenedor, que teníamos justamente detrás, si no, me hubiera aplastado toda", rememora Laura. La estructura que cayó sobre ella y sus dos amigas ejerció una fuerza de seis toneladas por el viento.

"Le dije a un chico: 'Por favor, me puedes sacar, no puedo levantarme'. Pensaba que me iba a morir", relata la joven, cuyo estremecedor testimonio puedes escuchar en el vídeo que ilustra estas líneas.