Una línea de negocio de Carlos Ríos es su app. Y es que tres de cada diez españoles ya hacen la compra con el móvil en la mano. La interacción entre los seguidores de la app es la clave del negocio. Ellos son sus mejores publicistas. Equipo de Investigación habla con una pareja que es seguidora de Carlos Ríos, quienes cuentan cómo se conocieron gracias al movimiento 'Realfooding'.

"Carlos creó unos grupos que se llamaban 'Tinderfooding' y eran básicamente grupos de Telegram de gente que tenía ganas de conocer a gente que come saludable. En uno de estos grupos coincidimos Alba y yo, quedamos y ella me trajo galletitas de avena con plátano y pistacho, y ahí me ganó el corazón y el estómago", cuenta el 'realfoorder'.