Un panadero denuncia el fraude detrás de las panaderías 'boutique' y lanza una advertencia: "En España, el 98% de las panaderías no tiene un buen pan"

Los redactores de Equipo de Investigación visitan la panadería de Javier Marca. El panadero renegaba ante las cámaras de "la nueva moda de las panaderías 'boutique'". "Entiendo como 'boutique' algo que vende más imagen que producto", aclaraba.

Sus precios son más elevados que los de este tipo de establecimientos, pero, calculadora en mano y balanza en masa, Javier Marca echa las cuentas y demuestra que el precio por kilo es el mismo. "Y la calidad no tiene nada que ver", aseguraba antes de desgranar las características que convierten una barra en un manjar: la textura, el color, el tostado.

El consejo que da para distinguir un buen pan es claro: "El pan debe pesar". Explica que la levadura es lo que lo hace más ligero y, por eso, allí no se utiliza. También destaca que debería tener "una corteza interesante, crujiente. Debería saber a pan".

"Hacemos 500 kilos al día y vendemos 500 kilos al día", declaraba ante las cámaras. Cuando la redactora le preguntaba por qué no producían el doble, el panadero estallaba: "Ese es precisamente el concepto por el que el pan comenzó a decaer, a deteriorarse, a prostituirse. La industria puede hacer 24 veces el pan que yo hago. Hay muchísima diferencia, tienen muchísima rentabilidad", asumía. Sin embargo, la calidad, aseguraba, no es la misma: "En España, el 98% de las panaderías no tiene un buen pan, diría yo", sentenciaba.

Y tambien desvela los engaños mas usuales en la panaderias: "Gente que dice que usa harinas ecologicas pero que no las usa, gente que dice que no usa levadura pero si la usa" eso explica se jace por "negoico, marketing y rentabilidad".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 de laSexta.

