Equipo de Investigación investiga a las personas que están detrás de las amenazas que recibe la coreógrafa Miryam Benedited desde que fue jurado en el 'Benidorm Fest', y aunque todos esconden su nombre tras perfiles falsos, el error de uno de los 'haters' permite tirar del hilo y esclarecer su identidad.

La investigación nos lleva hasta una localidad de Alicante, donde localizamos al hombre que está detrás de un perfil falso que lanza amenazas. Así reacciona su padre al enterarse de que su hijo es un 'hater': "Tienes derecho a odiar, pero nunca puedes atreverte a amenazar a nadie; lo que has hecho un delito y tienes que pedir perdón públicamente". En el vídeo, puedes ver la bronca del padre al 'hater', quien se justifica diciendo que "no era consciente" de lo que hacía, tras lo que el padre afirma que su hijo "está en tratamiento psiquiátrico". " "No lo estoy disculpando. Simplemente estoy verificando una realidad", defiende.