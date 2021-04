Equipo de Investigación recibe un mensaje de un estafador de la compraventa ilegal de perros. Cita al programa en la habitación de un hotel para conceder una entrevista. Cuenta cómo empezó en este mundo: "Vendíamos Thermomix, Nintendo... pero no daba dinero, lo que dan dinero son las mascotas". Acto seguido, ha contado cómo actúa: "Nos levantamos, publicamos un anuncio y esperamos a ver qué pescamos hoy. Llego a poner 20 o 30 anuncios" usando también "20 o 30" tarjetas de móvil.

Afirma que con cada una de las tarjetas es capaz de sacar 390 euros. Cuando Equipo de Investigación le ha preguntado cuánto tiempo tarda en "pescar" a alguien con su estafa, ha respondido: "Si quieres lo comprobamos. Vamos a publicar un anuncio... carga la foto... y ya está la gente llamando". En cuestión de minutos, usando "copia y pega" para publicar el contenido de los anuncios, logra poner en marcha su entramado.

Estando presente el equipo del programa, lleva a cabo una estafa. Al terminar, reconoce que ha llegado a ganar 3.000 euros en un día: "Intento no escuchar sus historias, intento no saber nada. Quiero el dinero y adiós". Este hombre está imputado por delitos de estafa continuada, pero él asegura que "no pasa nada porque son delitos leves" y confirma que planea dedicarse a esto "toda la vida".