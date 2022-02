Décadas después del crimen de las niñas de Alcàsser y de la fuga de Antonio Anglés, 25 testigos dieron las claves del caso en un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Antonio Anglés, asesino de las niñas de Alcàsser, sigue siendo el fugitivo más buscado.

Como muestra el vídeo de la noticia, Equipo de Investigación pudo hablar con un taxista que recogió a Ánglés tras el asesinato de las niñas.

"Al entrar en Catarroja, este señor levanta la mano y sube al coche. Después me dice que apague la luz, que dé la vuelta y que le lleve a Picassent rápido. En un principio era educado, hablaba bien", relata Juan Antonio López, taxista.

"Cuando dije por la señal que iba a Picassent a él le sentó mal y me preguntó por qué lo había dicho. Le contesté que era costumbre hablar con la central por la noche", añade López.

Durante el viaje, el taxista se percató de que Anglés llevaba un arma: "Vi la culata de un revólver que llevaba en una caja de zapatos como si fuera muy delicada. Al verla pensé que me liquidaba a la mínima".

Además, relata que una vez llegaron al supuesto destino, el asesino de las niñas de Alcàsser le dijo que siguiera conduciendo: "Me dijo que tirara para adelante y me llevó por un camino, se conocía la zona como la palma de la mano".

Equipo de Investigación también recogió el testimonio de una vecina de Antoni Anglés, que recordó el momento en el que la Guardia Civil intentó capturarlo. "Cuando salgo de trabajar, llego a mi casa y veo que hay muchos agentes. No me dejaban pasar y tuve que identificarme para acceder. Vivía en el número 3 y ellos en el 4. No quiero dar la cara porque tengo hijos y me da un poco de miedo", declara.

Asimismo, el programa también habló con un agente que entró en el domicilio de Anglés y que describe lo que vio allí. "Había excrementos de perros y suciedad por el suelo. La hermana de Antonio Anglés tenía la habitación cerrada al resto de la casa y la puerta estaba atrancada, es ella la que tiene que abrirla para hacer el registro".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.