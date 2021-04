Equipo de Investigación entrevista a Mariano Tafalla, el abogado que representa a familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor el Ruso. El hombre lamenta que el peligroso criminal serbio ha "machacado a familias que lo primero que pidieron es que se esclareciese la realidad de lo acontecido".

Sin embargo, hasta el momento no han podido determinar "ni el móvil, ni el por qué está en Teruel". "Es un asesino que lleva más de diez días en la comarca habiendo cometido dos asesinatos frustrados y no se le localiza y se le deja actuar en la misma comarca, donde realiza 15 robos, y todas esas causas son archivadas por falta de autor conocido", señala, a lo que añade que "los testigos presenciales dicen que no se difundió su retrato robot".

¿Qué falló para que el peligroso criminal Igor el Ruso estuviera cerca de un mes cometiendo delitos en Teruel sin ser detenido? Tafalla cree que "fallaron temas de seguridad para la localización de este asesino". "Si no hubiera hechos previos, no estaría diciendo esto, pero no puedes dejar en una zona aislada, o vaciada, como actualmente se dice, a un asesino", denuncia el abogado.