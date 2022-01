Guadalupe Hernández, exfiel de la Iglesia de El Palmar de Troya, habló en Equipo de Investigación de las normas que debían seguir si no querían ser expulsados.

Como muestra el vídeo, no podían usar anticonceptivos, ni aunque los médicos lo hubieran recomendado por riesgo para la vida de la madre. "Tú te morías dando a luz e ibas derecha al cielo", relata Hernández en un programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Tampoco podían desnudarse desnudarse en la consulta del médico, ni siquiera ejercer el derecho a voto. "Mandaban a gente para que nos vigiláramos unos a otros", explica la antigua creyente.

Obligados a renunciar al progreso, una madre expalmariana solo se da cuenta de lo que estaba viviendo cuando le echan de la orden. Ha tenido cinco hijos, todos han sido criados según la doctrina palmariana: aislados del mundo.

"Salió la norma de que no se podía tener en casa ninguna publicación que no cumpliera las normas palmarianas. Algunos padres tapaban con rotuladores los dibujos, si había una niña con pantalón, le dibujaban una falda. Los menores no podían dar anatomía", lamenta.

Además, según sostiene, "los niños no pueden relacionarse con el resto de la clase porque no van de acuerdo con la moral palmariana".

Por otro lado, Equipo de Investigación puso contra las cuerdas al expapa de la Iglesia de El Palmar de Troya al preguntarle sobre el origen de la fortuna de los religiosos. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.