César Román, más conocido como el 'rey del cachopo' fue condenado el pasado junio a 15 años de prisión por el homicidio de su novia Heidi Paz. Equipo de Investigación puso el foco en él en un programa de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

El 'rey del cachopo' se matriculó en el instituto del barrio, en Madrid, cuando ya era padre de un niño. En 1996 apareció en un recorte de prensa en el que se decía que iba a clase con compañeros de 14 y hablaban de él como un líder estudiantil.

No era un buen alumno, pero logró ser secretario general de un sindicato de estudiantes vinculado al partido de ultraderecha Falange Española.

Jorge Garrido, vicesecretario de la Falange Española de las Jons, habló de él en un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

"César Román era secretario general del sindicato de enseñanzas medias, el sindicato falangista encargado de la actividad sindical de los estudiantes de bachillerato", explicó.

"No me consta que haya estudiado ninguna carrera universitaria, una cosa es tener estudios y otra es ser listo, o tonto. Él de tonto no tiene un pelo, aunque a veces le ha faltado sentido de la realidad para saber dónde están los límites", añadió.

Sobre aquella época, Garrido recordó que todos en el Falange le conocían como "Cesitar" y relató cómo se produjo su salida: "Acabó mal porque no era bienvenido entre la mayor parte de los afiliados. Después empezó a colaborar como asesor en Comisiones Obreras".

Según relató Garrido, cuando en CCOO se enteraron de que procedía de la Falange "le echaron".

César Román quería hacer carrera en la política y con 31 años fundó Plataforma por Madrid. Proponía un mejor control de la inmigración y más seguridad ciudadana. Participó en mítines y otros actos públicos. Estaba cómodo antes las cámaras y su mujer le acompañaba siempre. Sin embargo, su aventura política no duró mucho.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.