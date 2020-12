La mañana después del presunto intento de asesinato a Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski intentó contactar con su marido. "¿Dónde estás cariño? Eres la bomba. Que la próxima vez te salve otro la vida. A ver si voy a acabar en la cárcel porque te he pinchado todo lo que tú sabes y querías", escribió la mujer de Mainat.

Sin embargo, sus mensajes no obtuvieron respuesta, por lo que Dobrowolski siguió escribiendo al productor de televisión: "No te he hecho nada, te he pinchado únicamente las cuatro cosas que sabes y tu querías. No me puedo creer que pienses así. Eres el padre de mis hijos. Háblame Josep Maria".

Un día después, el 24 de junio de 2020, el productor le respondió a su mujer así: "No quiero hablar contigo ni verte. Tengo una idea terrible en la cabeza y quiero saber toda la verdad; A partir de aquí haremos lo que el juez diga. Mañana salgo de la clínica y tomaremos decisiones, pero todas pasan porque me das miedo y no quiero estar contigo".

"No he cometido ningún crimen", defendió Angela Dobrowolski, a lo que Josep Maria Mainat le respondió: "He estado a punto de morir".