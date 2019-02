En el archivo del Partido Comunista tienen catalogadas algunas de las torturas del franquismo. Luis Suárez, víctima de las torturas de Billy el Niño, muestra los documentos a Equipo de Investigación.

En uno de los documentos se explica las técnicas de tortura que aplicaba la Policía franquista. "El quirófano, en la que se ataba al preso a una cama y se le aplicaban una serie de golpes o descargas. La bañera, en la que te sumergían la cabeza en agua durante un buen rato", explica Luis Suárez, que insiste en que a él "se le ha negado el derecho a recibir justicia"

No son las únicas forma de tortura, también estaban 'la rueda', 'el balanceo' o 'la colgadura'. Pero, en ¿qué consistían? Te lo explicamos en este vídeo.

Equipo de Investigación localiza al torturador Billy el Niño conversando con el comisario de Policía de Chamberí

'Billy el Niño', el que fuera inspector franquista, sigue manteniendo relación con la Policía. Las cámaras de Equipo de Investigación le sorprenden en la Dirección General de Policía. A la entrada saluda a varias personas que después entran en el edificio.

Los orígenes del torturador Billy el Niño: así le recuerdan en Aldea del Cano, su pueblo natal

Equipo de Investigación busca los orígenes del policía franquista al que acusan de las torturas más salvajes. En plena ruta de la Plata, a 25 kilómetros de Cáceres, en Aldea del Cano nace Antonio González Pacheco.

Los vecinos de este pueblo dedicado a la agricultura y al turismo aún recuerdan a Billy el Niño y a su familia. "Sus padres tenían un comercio y él ayudaba a su padre en la tienda hasta que murió", relata uno de los vecinos.

Así es la terapia a la que se someten las víctimas del torturador Billy el Niño: "Es un hombre sádico. Él buscaba mi suicidio"

Accedemos a una de las sesiones de terapia con las víctimas, es la primera que un programa de televisión graba en ellas. Por la sala han pasado 16 víctimas del torturador. Pero, ¿por qué se someten a estas sesiones?

"Esto es parte de un proceso legal, estamos documentando la tortura sufrida en términos forenses", afirma el psiquiatra Pau Pérez. Se trata de "una tortura en la que no hay testigos", una tortura en la que años después "no es fácil encontrar secuelas físicas".

Rosa regresa al lugar donde fue torturada por Billy el Niño: "Sacó la pistola y me la puso en la cabeza"

Rosa fue detenida en los años 70 y es una de las víctimas de Billy el Niño. Equipo de Investigación regresa con ella al lugar donde fue torturada durante seis días y seis noches.

"Me detuvieron en la calle. No me quisieron detener en mi casa para que no hubiera constancia de qué pasaba conmigo. En realidad era un secuestro", recuerda Rosa.

El tenso encuentro con Martínez Torres, uno de los hombres de Billy el Niño: "¡Oiga, déjeme en paz!"

Jesús Martínez Torres fue uno de los hombres de Billy el Niño en la Brigada Político Social. Con él, monta una empresa de seguridad cuando se jubila dedicada a servicios de Prevención de Atentados y Secuestros. También le acusan de torturas en la querella argentina.

Ante las cámaras del programa niega tener relación con el torturador franquista. "Cuando yo llegué a Madrid él ya no estaba. Yo no he estado nunca procesado en ningún juzgado español", añade ante las cámaras del programa y pide que se le deje en paz.