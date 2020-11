Equipo de Investigación localiza a Emilio Motilla, una de las víctimas de Jordi, el presunto mayor ciberestafador de la historia de España, en el País Vasco que relata cómo fue estafado mientras buscaba en 'Wallapop' un iPad para hacer un regalo y cuenta el mensaje que recibió por parte de Jordi, alias 'Lupín, en el que reconocía que el hombre había sido víctima de fraude.

"Todo empieza cuando estoy buscando en 'Wallapop' un iPad para hacer un regalo porque se acercaban las fechas navideñas. Encuentro uno y en vez de comprar desde 'Wallapop', me redirige a una página web que es una copia. El nombre es el mismo que una que existe, la diferencia es simplemente una 's' al final", cuenta Emilio.

Lo que le hizo comprar a través de esa página era que el precio al que se ofertaba el producto: "En esas fechas debería de andar por los 250 o 260 euros, y en la página web a la que accedí lo ofrecían por 209 euros". "Se pagó vía transferencia bancaria porque ofrecían gastos de envío gratuitos", señala Motilla.

Así, le llegó un correo en el que aparecía "el mismo logotipo de la web original" con el código, la hora y la fecha, y el pago. Sin embargo, al pedirles "por favor" un día después que le mandasen el número de envío recibió esta respuesta: "Lamentamos las molestias ocasionadas y con el fin de no hacerle perder más tiempo, le confirmamos que ha sido víctima de un fraude. Por favor, tome nota de esta negativa experiencia con el fin de prevenir futuras estafas, para que usted aprenda a tomar mejores decisiones en la red. Firmado, Red Internacional de Estafas".

En ese momento, la víctima de estafa recuerda que sintió "cabreo, indignación y rabia". "Me acerqué al banco por si había alguna forma de solucionar la transferencia y me dijeron que al ser una transferencia y encima una transferencia instantánea no había manera de conseguir que devolvieran el dinero", cuenta Emilio.