Domingo, el primer detenido por el crimen de Juan Holgado: "Que quede bien claro que éramos cabezas de turco"

TESTIGOS APUNTARON A QUE LA MEDALLA ENCONTRADA EN EL CADÁVER ERA SUYA

Equipo de Investigación consigue entrevistar a Domingo, el primer detenido por el asesinato de Juan Holgado. ÉL explica que entró en la droga con 9 o 10 años, que conocía a la víctima de vista y que cuando le señalaron como uno de los responsables de la muerte de Juan no se lo podía creer: "No me lo creía, fue un impacto muy grande".