Jordi Arias Fernández, alias 'Lupín', fue detenido el 8 de enero de madrugada cuando se encontraba en una discoteca de Madrid. Fue identificado por otro joven que lo había visto en Equipo de Investigación. Sobre el ciberestafador más buscado de España pesaba una orden de ingreso en prisión y hasta ocho de búsqueda en diferentes provincias.

Equipo de Investigación consiguió hablar con él en un programa de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

El joven defiende su inocencia: "Vamos a ver, cuando esto sale en la televisión, todo el que ha sido estafado por Internet, en cualquier página... no soy el único que había en esos momentos [...] yo no reconozco nada, yo soy inocente".

A pesar de que hay vídeos suyos sacando grandes sumas de dinero de cajeros automáticos y con fajos y fajos de billetes, 'Lupín' asegura que "pueden ser muchas cosas". "Sí, hay grabaciones mías en cajeros sacando dinero, pero ese dinero de las denuncias hay que probarlo", indica.

Además, el joven dice desconocer el paradero del dinero: "El dinero no está en ningún sitio porque no se ha producido ese fraude, que los verdaderos cibercriminales están por ahí sueltos, no los han cogido y probablemente no los cojan nunca".

Sin embargo, a lo largo de la conversación, Jordi Arias Fernández, alias 'Lupín', sostiene que sí ha llevado a cabo pequeños delitos: "Por desgracia, desde que tengo 18 años he sufrido una serie de problemas personales y he hecho pequeños delitos para subsistir".

En esta línea, el ciberestafador responde que ha actuado para comprar comida para su familia y niega la información de los investigadores, que sostienen que gastó más de 5.000 euros en electrodomésticos. "Es totalmente falso", contesta.

El destino del dinero es un misterio, los vídeos que se grabó son la prueba de las cantidades que llegó a amasar. Fajos de billetes que escondía envueltos en guantes de látex en lugares como el interior de un sofá.

Por otro lado, Equipo de Investigación analizó a nivel forense y psicológico la personalidad de 'Lupín', un ciberestafador con "una autoestima débil que necesita reforzar aplastando a otros". Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.