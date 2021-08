"Cosita, no te enfades. Sabes que no te quiero contar para no implicarte en tus cosas", escribía presuntamente Pedro a Rosa por WhatsApp. Pero Pedro ya estaba muerto.

La agente suplantaba la identidad de su pareja cuando ya estaba muerto, tal y como indicaron los repetidores en cada momento. "Joder, estaba durmiendo a las niñas", responde al número de Pedro, para seguir la farsa. Puedes ver más en el vídeo principal de esta noticia.

Eres una puta y una mentirosa

Apenas seis meses antes de que Albert López y Rosa Peral asesinaran a Pedro Rodríguez en el conocido como 'Crimen de la Guardia Urbana', López le envió a Peral un correo en el que revelaba que no había superado la ruptura entre ambos.

En sus redes sociales parece que había rehecho su vida, pero en realidad le mandaba mensajes donde le llamaba "puta" y "mentirosa". "Eres una rata traidora", le escribía.

"En ese momento lo que quiere es llamar la atención", explica el psicólogo forense Sergio García a Equipo de Investigación. Puedes ver más sobre la relación entre ambos antes del asesinato en el vídeo principal de esta noticia.