La persona que está al frente de la empresa de retiros más grande del mundo, Alberto Varela, concede una entrevista a Equipo de Investigación. No obstante, desea que su abogada se encuentre presente cuando llega el momento de tratar los asuntos "más delicados".

Al preguntarle sobre el parecido de su organización con una secta, Varela sostiene que él no tiene nada que decir y que no hay ninguna denuncia. "En el mundo hay habladurías sobre la gente que tiene éxito como yo", indica.

Acerca de los testimonios de antiguos trabajadores que le acusan de usarlos como 'mulas' para transportar ayahuasca, el empresario asegura que se trata de algo que no le interesa. "No me interesa ver nada al respecto porque una 'mula' es una persona que trae droga y nosotros no trabajamos con ninguna droga", justifica.

Al respecto, añade: "Si esa persona fuese 'mula' de una sustancia ilegal, podría ir y denunciarme y que venga la Policía a buscarme por ser traficante, pero eso no existe. Yo estuve en la cárcel y fui absuelto por tener ayahuasca".

Sin embargo, las preguntas de Equipo de Investigación incomodan a Alberto Varela. Cuando es preguntado por la venta de ayahuasca en la pandemia, se levanta y se va: "Ya te llevas mucho material para difamarme y agradezco la publicidad que nos van a hacer. Gracias a ustedes, van a venir muchas personas".