Gloria Serra advierte en Equipo de Investigación sobre los peligros de comprar o vender vehículos de ocasión sin garantías. "Nunca antes los vehículos de ocasión se habían vendido tan rápido", afirma la periodista, quien señala que "la crisis de suministros del sector del automóvil ha disparado el precio de la segunda mano, y con él las estafas".

"El año pasado se vendieron dos millones de coches de ocasión, y su precio se ha disparado un 20%. A día de hoy, los chollos no existen", alerta Serra, quien añade que "comprar barato no solo puede ser peligroso". Así, la presentadora pone como ejemplo tres hombres que pagaron por coches que no han recibido y que han contado a Equipo de Investigación cómo fueron víctimas de estafa