Comentamos a Sandra, la mujer de ‘el Faito’ lo difícil que ha sido convencerla para acudir a nuestra cita. “Hombre claro, porque yo no sabía quién eras tú. Tú me has llamado y me has dicho “de laSexta” y digo y igual de laSexta o es una que viene a darme un tiro, vete tu a saber”, nos responde. Por eso nos citan en comisaría, porque aquí se sienten más protegidos.

“Esto es un ajuste de cuentas. Ellos venían a por mi marido o por uno de los que vinieran de nosotros”, asegura Sandra. Rafael, ‘el Faito’ lo corrobora: “Ellos venían esa noche a matarme a mí, a matarme a mí por un dinerito”. Rafael dice que la deuda que tenia con ‘los Perla’ era de unos 5.000 euros y asegura que las peleas en las 3.000 viviendas se solucionan a tiros.

Sandra nos cuenta que el clan de ‘los Perla’ se ha dedicado toda la vida a la droga: “Y ahora que nos pongan de chivatos. Porque si nosotros somos chivatos ellos son asesinos de niños. Que a mí me da igual que me pongan que ellos arreglan sus cosas a lo gitano y yo a lo payo. Y para que me maten a un hijo mío, que han matado a esa niña que no tiene nada que ver, que también fueron a matar a un hijo mío. Ahora que diga si soy chivata si quieren decirlo porque yo sé que van a venir a hacernos daño esto no se va a quedar así. Que van a venir y van a intentar matar a uno de mis hijos”.