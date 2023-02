Unas noches antes de la desaparición de Aurora Mancebo, la joven salió de fiesta a un bar junto a su amigo Fidel. Él la notó extraña, hasta el punto de que llegaba a separarse unos metros de él como para dar a entender que había acudido sola, y cuando un grupo entró en el bar ella se desentendió de su amigo y estuvo hablando y bailando con un joven, Edgar, que es hasta la fecha el principal sospechoso de su desaparición.

Al llegar a casa esa noche, Aurora Mancebo se encontró con su madre, que recuerda que llegaba cansada y con una mancha en el abrigo como si se hubiera rozado en barro. Subió a su habitación y escribió en su diario sobre cómo se sentía antes de irse a dormir: "He conocido la ternura en esos ángeles y me han devuelto la vida. Me enamoraba siete veces por segundo. No quiero vivir pero lo haré. Y de un cardo saldrá una flor".

