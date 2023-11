Primark asegura que quienes hacen su ropa están repartidos por todo el mundo en países como España, Italia, Rumanía y Turquía. Pero la mayoría están en Asia, como prueban sus etiquetas, predominan India, China y Bangladesh. Equipo de Investigación lo mostró en un programa de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Bangladesh es un país pobre en el que muchos apenas llegan a ingresar 30 euros al mes. En la industria textil, la más importante del país, el salario mínimo supera los 60 euros, una cifra que se ha duplicado respecto a los últimos años.

Localizamos a una antigua trabajadora que ha cosido ropa para la cadena de las gangas: Mushamud Rasheda. La joven muestra su humilde casa, donde vive con otras 20 personas

"No tengo prácticamente nada [...] mi salario mensual era 35 euros y con los complementos ascendía a unos 57 [...] no estaba contenta, creo que no era bueno, pero tenía que trabajar para sacar a mi familia adelante", lamenta.

"No había otra cosa que pudiera hacer. En la zona metropolitana, el sector textil es el más importante. Todo el mundo trabaja en ello", explica.

Además, detalla que no será capaz de volver a coser: "No puedo recordar las cosas claramente. A veces recuerdo, otras veces, olvido. Me siento siempre muy débil"

¿Qué le ha ocurrido? La respuesta está en el peor accidente industrial en la historia de Bangladesh. Ella es una de las supervivientes del derrumbe del Rana Plaza en el que murieron 1.100 de sus compañeros. Todos cosían ropa para empresas textiles europeas y españolas. También para Primark.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.