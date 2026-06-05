Del 'Messi y Cristiano' a la 'paradiña': así son los métodos de los ladrones para robar teléfonos móviles

Equipo de Investigación analiza con el jefe del grupo especializado en hurtos de la Policía cómo actúan los ladrones de teléfonos móviles. Unos métodos que tienen en común la velocidad, la coordinación y la distracción.

En la noche, los robos de móviles se multiplican, tal y como le ocurrió a una reportera de Equipo de Investigación. Unos porteros de discoteca localizan a unos posibles ladrones y aseguran que están "jugando al Messi y Cristiano".

"Están ahí despistando a la gente, borracha sobre todo, saliendo de los locales. Les roban tocando los bolsillos, dando abrazos", señalan. Afirman que en un fin de semana se han llegado a ver más de 11 robos de móviles.

Son robos rápidos, coordinados, casi invisibles. No es casualidad, es un sistema. En Madrid desaparecen más de 120 móviles al día y la reportera del programa es una más.

En estas situaciones denunciar es imprescindible, pero hay algo aún más importante: el número IMEI. Es la única pista que permite seguirle el rastro a un móvil robado. Sin él, recuperarlo es casi imposible.

El jefe del grupo especializado en hurtos de la Policía asegura que logran la identificación de los ladrones "en muchas ocasiones". De hecho, comparte algunos vídeos en los que se pueden ver algunos de sus métodos.

Algunos utilizan un papel como 'muleta': "La persona que se dedica a cometer hurtos en estos establecimientos se percata inmediatamente de la presencia de dos terminales móviles y se acerca, despliega un papel y lo pone encima de uno de ellos. El autor invade el espacio personal de la víctima que está pendiente solo de que no se acerque más a él. El móvil ya no vuelve a aparecer", explica el policía.

Otro modus operandi habitual es el de la 'paradiña' de fútbol: "Aquí tenemos a tres personas: el autor material, la persona que realiza funciones de vigilancia y la que tapa la acción para que el vigilante de seguridad no se percate".

"El autor material va a establecer contacto con la víctima dándole la mano de manera amigable. Ya la mano no la suelta y con un movimiento de pierna entre las piernas de la víctima realiza la acción y mete la mano, ya le ha sustraído el terminal móvil y se lo ha pasado a la otra persona. Como una coreografía, se van los tres a la vez", señala el agente.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La ruta de los móviles robados' en atresplayer.