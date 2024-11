Miguel Bosé asegura que hace cinco años cayó enfermo de tuberculosis "debido a un hongo". Sin embargo, afirma públicamente que su cura llegó a través de una sustancia prohibida, el CDS, y señala que los antibióticos que se tomó le provocaron "efectos secundarios gravísimos".

"Me fueron suministrados a lo largo de un periodo larguísimo y que luego me provocó unos daños y efectos secundarios gravísimos que casi se me llevan por delante", asegura de los cinco antibióticos.

En cambio, Emilio Molina, portavoz de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, le desmiente: "Según él, se ha curado de una tuberculosis provocada por un hongo con un tipo de lejía que no sirve para lo que dice que sirve. Es un tipo de lejía que es mucho más corrosiva utilizada en ámbitos industriales para la potabilización de aguas. De la tuberculosis, si realmente era tuberculosis, los antibióticos lo habrán curado, aunque él creyera que no. Si tenía una infección secundaria por hongos, su propio sistema inmunitario habría acabado respondiendo y se habrá curado solo sin ningún tipo problema".