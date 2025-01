La madre de Esther Estepa, sobre los mensajes que le mandó su hija el día de su desaparición: "No era ella la que escribía"

'Equipo de Investigación' ha recuperado este viernes su programa especial de José Jurado Montilla,'Dinamita Montilla', el asesino en serie malagueño al que se le atribuyen cuatro asesinatos y se le investiga por dos más.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, el programa analiza la ruta que realizan Esther Estepa y 'Dinamita Montilla' el 22 de agosto, en la que caminan durante 37 kilómetros desde Denia hasta Gandía.

En el vídeo se relata cómo fue la caminata y la posterior llamada de 'Dinamita' al 112 desde su móvil al ver que Esther llegó exhausta. Con la pierna inflamada y fuertes dolores de cabeza, una ambulancia acudió al punto de encuentro y se llevó a la joven a un centro de salud. Sin embargo, 'Dinamita' Montilla no la acompañó.

A las 4:30 de la madrugada Esther recibe el alta, pero nunca se vuelve a saber de ella. Trece horas después de salir del hospital, Esther escribe a su madre, Josefa Pérez: "No tengo trabajo, vivo en la calle con dos amigas argentinas", "Te he mentido muchas veces, estoy en la ruina, me quedo sin móvil, lo venderé", "Te quiero mucho, pero soy mala hija. Me voy fuera de España a vivir, nueva vida en Buenos Aires. Cuídate mucho, mamá".

Estos mensajes preocupan a Josefa. "Ella no tenía amigas allí", afirma la madre en este vídeo, que apunta que ese mensaje fue clave para sospechar que algo no iba bien. "Me hizo dudar que no, que no es ella la que lo escribe", aseguró a los reporteros del programa, que muestra la denuncia de su desaparición en la que no se menciona que estaba con un hombre porque "en ningún momento lo sabíamos".

