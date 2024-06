Nos dirigimos a un pueblo que forma parte de la llamada 'Vía Kunig' una de las rutas aspirantes a convertirse en Camino oficial. Está en el interior de Lugo, a 140 kilómetros de Santiago. As Nogais es un pueblo en decadencia. En diez años, ha pasado de 1.500 a 940 habitantes. Tras el desvío de la Nacional 6 por la autovía, hace 23 años, en As Nogais solo queda un bar. "Si fuese adelante, es como si te tocara la lotería, porque sabes que vas a tener un negocio que al final vas a trabajar. Si pasan 1.000 personas por delante del negocio, alguna va a caer, mientras que si no pasa ninguna, no vas a vender nada", expresa la propietaria del bar.

Desde hace una década, el Ayuntamiento de este pequeño pueblo lucense intenta conseguir que se apruebe la nueva ruta a Santiago. En este sentido, José Manuel Núñez, alcalde de As Nogais, señala que "por lo menos han cerrado cinco restaurantes, además de carnicerías, panaderías, librerías y estaciones de servicio", lo que supone que "todo el entramado comercial de la zona prácticamente está cerrado al 80% o 90%". "Ahora el pueblo vive, sobre todo, de las pensiones y algo de la ganadería, y poquito más", indica, tras lo que denuncia que "la A-6 mató a As Nogais completamente". "No voy a decir que seamos un cadáver, pero estamos en estado terminal", lamenta el alcalde del pueblo.