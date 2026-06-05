Una ladrona de móviles desvela a Equipo de Investigación su modus operandi: "Casi nadie se entera"

En la Ciudad de la Justicia de Barcelona, Equipo de Investigación habla con una joven de 19 años que asegura haber robado 150 móviles en su vida. En este vídeo explica cómo lo hace, cómo los vende y cuánto dinero gana.

Equipo de Investigación se traslada hasta la Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde se llegan a celebrar, cada día, 72 juicios por robo de móviles.

La situación es tal que una trabajadora asegura que incluso allí se han llegado a robar móviles: "Una compañera lo tenía en la mesa y por encima de la mesa han metido la mano y se lo han llevado", asegura.

En la puerta lateral de los juzgados, por donde salen los detenidos, una reportera del programa habla con una chica que dice estar esperando a su pareja, pero que ella también ha sido detenida "muchas veces por delitos".

Afirma que cuando era menor ha robado móviles y que, de hecho, a los 14 años estuvo en prisión de menores. A sus 19 años, comenta que también ha estado recluida en la de adultos.

Sostiene haber robado 150 móviles en su vida, que vendía "al que compra móviles robados". Cuenta que lo llevaba a "una casa cualquiera": "Vas ahí arriba del todo, él tiene una cámara para ver quién eres, te mira el móvil, te dice el precio, le das el móvil y te vas", señala. Por ello, ganaba 700 euros.

"Casi nunca suelen enterarse", afirma esta joven, que incluso hace una demostración práctica de su método para sustraer dispositivos, que ella llama "Cusicusa". Además, tiene muy claro dónde están los límites del delito: "Si yo te lo quito y no he forcejeado, no te he tocado, se convierte en hurto. Pero si cojo el móvil y te forcejeo, ya es robo con violencia e intimidación. Y eso cae de cinco a seis años de prisión".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La ruta de los móviles robados' en atresplayer.