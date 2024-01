Días antes de su boda con Maje, Antonio Navarro descubrió que éste le estaba siendo infiel. Así lo explicó un amigo en el reportaje 'Operación viuda negra' de Equipo de Investigación, en el que se analizaron las claves del caso.

Pese a sus dudas, la boda siguió adelante. Sin embargo, Maje no cortó la relación con su amante, Salva, como puede observarse en el vídeo superior, en el que se emiten algunas conversaciones telefónicas de la pareja a las que pudo acceder el espacio presentado por Gloria Serra.

Ambos llegaron a desearle la muerte al joven ingeniero. "Le odio. Quiero que se muera", escribió ella en un mensaje. En otra ocasión, para tratar de excusarse con Salva, le decía lo siguiente: "He tenido follón con Antonio. Van a operarle y quiere que esté con él. No puedo más (...) Me maltrata, cariño".

"Ahora mismo sería capaz de cualquier cosa (...) Te juro que lo voy a matar", respondió Salva. Ambos fueron condenados por el asesinato de Antonio y cumplen penas de 22 y 17 años en prisión.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.