Entre los reyes de las fiestas en nuestro país se encuentra el dueño de una de las discotecas más grandes de Europa que celebra eventos para universitarios rodeados de controversia, como reflejó Equipo de Investigación en un programa de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

El negocio consigue el éxito con fórmulas muy controvertidas: jóvenes universitarias que se quitan la ropa a cambio de regalos como bebidas. De hecho, la situación es tal que incluso llegan a producirse desnudos integrales. ¿Hasta dónde es capaz de llegar el promotor por llenar una sala? Preguntado por los reporteros, no duda en afirmar que seguirá haciéndolo porque todos loas asistentes son mayores de 18 años.

¿A quién benefician estas fiestas? Sexo y alcohol son dos reclamos infalibles también en alta mar. En Ibiza se ha convertido en una clara moda convertir los barcos en discotecas flotantes. Sin embargo, esta práctica no convence a todo el mundo. "Soy totalmente contraria porque no es turismo, ya vienen borrachos y no dejan absolutamente nada. No vienen a consumir", denuncia una vecina.

Por otro lado, Gandía se ha convertido en una de las capitales de las despedidas de soltero. "Puede haber unas 5.000 y generan un beneficio de unos diez millones de euros", explica una organizadora.

Equipo de Investigación también analiza las fiestas clandestinas y pone el foco en una celebración de cinco días que tuvo lugar en un aeródromo de Valencia. Marcha ininterrumpida como una macrodiscoteca enorme con gente que había consumido sustancias. La fiesta acaba en tragedia, con ingresos hospitalarios. El organizador de la fiesta ilegal es un fugitivo de la Justicia. ¿Cómo controlar estos eventos?

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.