Las insólitas confesiones de una modelo sobre Ozempic: "Siempre tengo en la nevera para cuando gano un kilo"

Catalina Maya, modelo colombiana, revela que ha logrado alcanzar su peso ideal gracias al uso de Ozempic, y no duda en contarlo ante las cámaras de Equipo de Investigación.

La modelo explicó que conoció este medicamento a través de un "endocrino colombiano" que le recomendó probar las inyecciones. "En ese momento empecé a buscarlas en Colombia, donde se venden sin prescripción médica y son muy baratas", relató.

Catalina incorporó Ozempic a su rutina y consiguió perder "casi nueve kilos en dos semanas". Actualmente sigue recurriendo a este método: "Siempre tengo una dosis guardada en la nevera de casa para cuando veo que he subido una o dos libras", confesó, asegurando que se aplica "una dosis una vez al mes".

Además, reveló que su caso no es aislado: amigas suyas "mexicanas, argentinas y españolas" también utilizan Ozempic. "En Madrid estaba agotado y tenían que mandarlo a comprar no sé dónde. No es solo cosa de mujeres: los hombres también lo usan, y se dice que en ellos los efectos son aún más rápidos", subrayó.

