Equipo de Investigación acude hasta un establecimiento de Pedraza (Segovia) al que sus clientes le acusan de cobrar el agua del grifo a 4,50 euros. Uno de los clientes indignados reclamó la situación a la Junta de Castilla y León, quien inspeccionó el restaurante.

Le pidieron al encargado que no podía añadir en su carta ese apartado. "Siempre he estado de acuerdo con lo que diga Turismo, me dijo que lo quitara de carta y quitado está", relata él a Equipo de Investigación en un programa de mayo de 2023.

Es más, asegura que nunca llegó a cobrar ese precio. "Es muy fácil hablar sin saber", expresa. En cualquier caso, confirma que cuando alguien le pide un vaso de agua se lo da. Pero antes se lo desaconseja: "Yo vivo aquí, hay gente que la bebe, pero yo no la bebo porque no me sienta bien".

