Alberto Caro, afectado por los tatuajes de Carlos Becks, habló con Equipo de Investigación en febrero sobre su horrible experiencia con el tatuador. "Yo lo conocía de vista, y una mañana, mientras tomaba café, me dijo que era tatuador y que tenía un estudio en Sevilla, pero me tatuó en mi garaje", recordó.

Así, el hombre contó que tras tatuarse "unos pinos" en el brazo, que nada tenían que ver con el dibujo que le pidió, se le "hinchó el brazo". "No podía dormir del dolor. Estuve a base de calmantes y pastillas", expresó, tras lo que señaló que Becks "no puso plantilla, sino que hizo el dibujo a mano alzada". "Fui al cuartel de la Guardia Civil, pero me dijeron que no podían hacer nada, por lo que decidí taparlo con otro tatuaje que me ha costado 240 euros", afirmó, tras lo que mostró a Equipo de Investigación unas impactantes imágenes de cómo quedó el tatuaje que le hizo Carlos Becks que puedes ver en el vídeo principal que acompaña a esta noticia.

*El contenido al que hace referencia la información hace referencia a un programa de Equipo de Investigación de febrero que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.