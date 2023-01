Miguel Carcaño escribe dos años después del juicio en el que le condenan por el asesinato de Marta del Castillo una carta en la que incrimina a su hermano, Francisco Javier, por haberse deshecho del cuerpo de la joven.

Él y María, su pareja, residían en la casa donde se cometió el crimen. Ella estaba estudiando en León XIII esa noche, y a los dos se les investigó por cooperar en la desaparición de Marta, pero finalmente fueron absueltos.

Equipo de Investigación entrevistó en 2019 al hermano de Miguel Carcaño, que reconoció que leyó la carta que le escribió desde prisión, pero nunca le contestó: "Se la devolví a su abogada tal y como me la dio y le dije que me pareció tan aberrante...".

"No voy a entrar en valorar una mentira. Todo lo que pone ahí es mentira. Si yo tuviera algo que temer de mi hermano porque pudiera decir algo de mí, ¿usted cree que en 10 años no le hubiera cuidado dándole apoyo, dinero, etc?", aseveró Francisco Javier, que aseguró que no se trataba de miedo: "¿Qué le puedo hacer yo en prisión?".