"No me grabes...": Equipo de Investigación intenta hablar con conocidos de un fugitivo en el mercadillo donde tenía un puesto

Jesús Heredia ha sido uno de los objetivos más difíciles de la Policía, ya que consigue zafarse de los agentes durante una década. En junio de 2009, el hombre entró con su tío Juan en un bar donde eran clientes habituales, y acabaron con la vida de Jesús 'El Rubio', tras lo que los asesinos huyeron. Los dos implicados en el crimen ingresaron en la prisión de Ocaña, aunque diez meses después, el tío falleció aquejado de un cáncer. El día del juicio, Jesús Heredia, de 36 años, bajó solo del furgón, tras lo que fue declarado culpable de asesinato, aunque le dejaron en libertad hasta que se dictase sentencia. En ese momento, el hombre huyó, y los agentes intentaron recabar pistas sobre el fugitivo en el mercadillo donde tenía un puesto, pero su entorno más cercano le protegió.

Equipo de Investigación se desplaza a Talavera de la Reina e intenta hablar con familiares y conocidos del fugitivo. "No me grabes", reacciona una persona al ser preguntada por Jesús Heredia, mientras que otra defiende que el fugitivo "no es culpable". "Aquí nos conocemos todos. Él no tiene culpa ninguna, es una injusticia muy grande", expresa una mujer.