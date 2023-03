Tras el asesinato de Sonia Rubio, Joaquín Ferrándiz mató a tres mujeres más durante el verano de 1995: el conocido como asesino en serie de Castellón acabó en esos días también con la vida de Natalia, Paqui y Mercedes, que ejercían la prostitución y cuyos asesinatos en un primer momento no se relacionaron con el de la primera víctima.

Ferrándiz relató esos tres asesinatos con absoluta frialdad en una carta que escribió posteriormente en prisión, donde explicaba así los motivos por los que no había matado a más mujeres ese verano: "Que hubiera tres muertes y no más es simplemente por el hecho de que a veces volvía a casa por la Nacional-340 (y no por el Grao), y sobre todo porque se acabó el verano", afirmó en esa misiva.

Una estremecedora carta que Equipo de Investigación reveló por primera vez el pasado mes de enero y cuya reconstrucción puedes escuchar en el vídeo que ilustra estas líneas.

