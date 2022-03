El 80% de los consumidores está dispuesto a pagar más por la calidad de la ropa fabricada en España, como reflejó Equipo de Investigación en un programa de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Sin embargo, los peritos textiles denuncian desde hace tiempo el fraude del etiquetado 'made in Spain'. "Para ver el origen de las prendas hay que ver el etiquetado, sobre todo el impreso en ellas. De todas formas, no podemos confirmar a ciencia cierta que algo esté 100% hecho en España porque puede poner 'made in Spain porque las fases finales de confección estén hechas aquí", indicaba Alberto Galán, perito textil.

Como recoge el vídeo, Equipo de Investigación encuentra en el polígono de Cobo Calleja, en Madrid, tiendas que anuncian ropa fabricada en España. Tienen la bandera como reclamo para vender prendas de calidad. Sin embargo, el programa comprueba que, en ocasiones, se vende producto español que en realidad no lo es.

Por otro lado, un diseñador analiza en Equipo de Investigación las diferencias entre las prendas españolas y las fabricadas en Asia. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.