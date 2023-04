Equipo de Investigación entrevista a Iván Mañero, un cirujano plástico que se muestra preocupado por cómo se promocionan las operaciones estéticas turcas a través de las redes sociales: "Me da pena y me da miedo. Me da pena ver cómo se banaliza una cosa tan seria como la cirugía", advierte. "Las pacientes que han venido a mí tienen tal vergüenza que no van a hacer eso en TikTok", asevera.

Este reconocido especialista, que ha tenido que reparar decenas de cirugías realizadas en Turquía, explica que se encuentra con casos "que ya son más médicos, que ya es grave". En este sentido, el doctor Mañero cita el caso de una paciente que "tuvo que someterse a una reconstrucción de la pared abdominal".

"El gran problema que tuvimos con ella es que le faltaba piel, tenía una gran necrosis de piel", detalla el facultativo, que precisa que ese reconstrucción costó 15.000 euros a la afectada. En el caso de otra paciente con una operación de pecho fallida, cuenta, arreglar el daño le costará "30.000 o 40.000" euros.

Puedes escuchar la entrevista completa en el vídeo sobre estas líneas.