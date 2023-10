La AEPA, Asociación Española para la Protección de la Adopción, también estaba vinculada a Sor María en la década de los 80. La entidad privada, considerada de interés público, trabajaba mano a mano con la religiosa que fue acusada en 2012 de haber robado a bebés en la clínica Santa Cristina.

El responsable de la Asociación hablaba en la prensa abiertamente de cómo acelerar las adopciones. Gregorio Guijarro señalaba a Sor María como el atajo perfecto para conseguir un niño.

Equipo de Investigación consiguió contactar con una antigua trabajadora social de la asociación, que afirmó que les llegó una información de que las madres "no entregaban los niños voluntariamente". "Empezamos a averiguar y llegamos a Sor María. Estuvo agria y nos dijo que ella no hacía nada ilegal, que era un mundo difícil porque unas madres venían de la prostitución y otras eran universitarias y que nos habíamos metido donde no nos llamaban", expuso.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2012 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.