Kadiri Abdemagid, presidente de la Asociación Al-Azhar-No al 'Karkubi', recorre los centros educativos alertando del peligro. "El 'Karkubi' es una droga que está al alcance de todos. Muchos jóvenes la consumen porque quieren escapar de la realidad, y entran en la espiral del crimen. Lo mezclan con todo tipo de sustancias, como el hachís, el pegamento o el alcohol y explotan. Esto les transforma en monstruos y pueden matar a sus padres, saltar del balcón, matar a la hija de los vecinos… Puede cometer un asesinato o hacer cualquier cosa tras consumirla", alerta Abdemagid, quien ya ha atendido a más de 500 jóvenes. Uno de ellos accede a hablar con Equipo de Investigación.

"Empecé a consumir alcohol, hachís y 'Karkubi' con 15 años. Me metía la pastilla en la boca, se disolvía y empezaba a sentir su efecto. La mayor parte del tiempo no me acuerdo de nada porque cuando consumes esta sustancia no te acuerdas de lo que haces. Tengo todavía cicatrices de lo que me hacía cuando estaba bajo los efectos", cuenta el extoxicómano.