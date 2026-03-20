Un experto, sobre las máquinas de fuego frío: "En normativa, es más similar a un secador de pelo que a un elemento pirotécnico"

"Queremos vender las bondades del fuego frío como que no quema, un fuego mágico... mentira. Es fuego y el fuego quema", afirma un experto pirotécnico en este vídeo donde prueba una máquina como la que provocó el incendio de dos discotecas en Murcia.

Según el informe pericial del incendio de dos discotecas en Murcia en el que murieron 13 personas, las chispas de una máquina de fuego frío fueron el origen de las llamas que calcinaron los locales.

Se trata de un aparato que puede comprarse online por poco más de 150 euros y que Equipo de Investigación pone a prueba.

En el vídeo sobre estas líneas se puede observar cómo tras encender la máquina alcanza temperaturas de hasta 600 grados. A pesar de ello, Juanjo Palazón, gerente de Pirotecnia Murciana, señala que "no hay una reglamentación específica" de quien puede o no utilizarlas.

De hecho, señala que, según la reglamentación actual, esta máquina "es más similar en normativa a un secador de pelo que a un elemento pirotécnico".

El experto enciende la máquina y explica que al entrar en contacto con las chispas "sientes como picotazos", al tratarse de "pequeñas partículas de ceniza" y "restos quemados".

Sin embargo, al aproximar a la máquina materiales que había en las discotecas de Murcia aquella noche, como un trozo de plumón, poliéster u ornamentación de plástico, no tardan en arder. "Queremos vender las bondades del fuego frío como que es un fuego que no quema, un fuego mágico... mentira. Es fuego y el fuego quema", sentencia.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Jugando con fuego' en atresplayer.