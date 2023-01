Antonio del Castillo acudió a la prisión de Herrera de la Mancha para tratar de hablar con Miguel Carcaño. Quería preguntarle el paradero del cuerpo de su hija, Marta del Castillo, y el asesino confeso de la joven le atendió en una sala en prisión en la que solo tenían la compañía de un funcionario.

El padre de la joven asesinada en 2009 explicó a Equipo de Investigación una década después del crimen cuál fue la versión que le dio entonces Miguel Carcaño: "Me dijo que estaba en Majaloba, pero que no sabía exactamente dónde". Se trata de una finca cerca de La Rinconada en la que según algunos testimonios trabajaba Francisco Javier como vigilante de seguridad. Sin embargo, el hermano de Carcaño lo negó a Equipo de Investigación: "Yo no he estado trabajando en esa zona en mi vida y se puede comprobar con las empresas de seguridad y los servicios que he realizado", insistió.

"Miguel dice que el hermano le llevó allí y que fue a tiro hecho, que él iba detrás en el coche", expresó Antonio del Castillo. Él mismo fue hasta allí con un adiestrador privado para tratar de encontrar los restos mortales de Marta. Puedes escuchar su relato al completo en el vídeo principal de esta noticia.