Este era el objetivo del 23F según Tejero: "Cumplir las órdenes del general Armada en nombre del rey"

Por primera vez salen a la luz los cuadernos personales de Antonio Tejero. En ellos, el teniente coronel reflexiona sobre los momentos previos al golpe de Estados. Cuenta que se presenta al general Armada en un piso de Madrid. Esta reunión secreta se produjo en un barrio del norte de Madrid solo dos días antes del asalto.

Equipo de Investigación se desplazaba, en 2024, hasta el edificio donde se produjo esa reunión. Un vecino explicaba que las personas que ocupan actualmente la tercera planta no tienen nada que ver con los que las ocupaban en ese momento. "De los que estáis preguntando no queda nadie, están todos muertos", contaba a la reportera. Además, indicaba que eran oficinas, "despachos o no sé".

Álvaro Romero, amigo y biógrafo de Tejero, explicaba al programa que el golpista describía en sus cuadernos personales cómo es aquel piso. En la reunión "se le adjudicó a cada uno una misión, a Tejero lo del Congreso, y a Milans del Bosch y a los otros generales que había lo de desacuartelar las tropas", indicaba Romero. El guardia civil manifestó que el objetivo del golpe de Estado era "cumplir las órdenes que le había dado en general Armada en nombre del rey".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2024.