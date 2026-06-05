"Estamos viendo gente que dejan de ser traficantes para dedicarse al tema de telefonía": así funciona el lucrativo negocio de los móviles robados

Equipo de Investigación acompaña a los Mossos d'Esquadra en una patrulla para localizar móviles robados. En este vídeo explican cómo funciona la cadena de un negocio delictivo que mueve mucho dinero.

Cada día cientos de teléfonos robados llegan a manos de intermediarios, personas que no los roban, pero que hacen posible el negocio. Equipo de Investigación patrulla junto a los Mossos d'Esquadra, que aseguran que la problemática que tienen ahora mismo "es la multirreincidencia con las sustracciones de teléfonos móviles".

En la estructura delictiva, cada uno "tiene su rol asignador", apunta el mosso: "Es decir, yo sustraigo, tú me lo guardas, este lo vende, este lo compra, este lo transporta". Se trata de una cadena perfectamente organizada, donde cada uno tiene su papel y todos forman parte del mismo negocio.

Los mossos reciben un aviso de la Guardia Urbana de Barcelona. Acaban de localizar a una víctima a la que acaban de robar el móvil y la ubicación lo sitúa donde se encuentran. Al presenciar un intercambio proceden a la identificación de unas personas que, explican, todas ellas "tienen antecedentes por hurtos y robos con violencia de teléfonos móviles".

"Puede que lo hayan escondido por algún sitio, no dentro del establecimiento, sino en una papelera, un portal, un buzón. Puede estar ya en un piso, que están aquí cerca los pisos de las personas que se dedican a la receptación", apunta un agente, que señala que una vez está en un domicilio necesita una autorización judicial para acceder a su interior.

Los móviles robados no desaparecen, se esconden en locales, portales, pisos y cuando entran en esa red recuperarlos se vuelve casi imposible.

Sergi Gómez, sargento de la División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra, explica cómo es el modus operandi: "A partir que el teléfono está robado la persona que lo roba lo apaga, le llega al receptador y él mismo saca la tarjeta SIM y la lanza. A partir de que quitan esa tarjeta SIM de nuestro teléfono, lo que hacen ellos es encenderlo y es el momento que nos dará la ubicación. A partir que tiene el teléfono cambian las claves de acceso y el teléfono es suyo".

El Raval, punto caliente

Ese recorrido tiene una lógica y también un precio, y siempre acaba en los mismos sitios. Según un mapa de calor de los Mossos, el foco se sitúa en el barrio de El Raval, un punto caliente donde terminan muchos de los móviles robados.

Allí se detiene a 12 personas y se hace un cálculo aproximado de medio millón de euros en mercancía robada. "Es mucho dinero, estamos viendo mucho dinero. Estamos viendo gente que dejan de ser traficantes para dedicarse al tema de telefonía", apunta un agente.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La ruta de los móviles robados' en atresplayer.